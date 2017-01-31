На окраине Донецка в Петровском районе продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщают жители в социальных сетях. По их словам, обстрел начался около 7:00. Снаряды прилетали в район поселка Жилплощадка, 21-я шахта, из-за чего люди вынуждены были спрятаться в укрытия.
На данный момент информации о пострадавших среди мирных жителей и разрушениях нет, но в комментариях дончане пишут: «29-я - громко. Прилеты. Все в подвал», «Петровка - прилеты на Жилплощадке», «Тихий - громко. Все в подвалы. Уйдите с остановок. Прилеты», «Жилплощадка принимает», «Трест - громко. Людей с улиц люди к себе забирают», «ДБР - слышно прилеты. Все в дома», «Текстильщик - мигает свет, окна трясутся...», «Возле 21-й шахты и на кладбище ложится».
- Главная /
- Новости Донбасса /
- На окраинах Донецка с утра тяжелые бои, люди укрываются в подвалах
На окраинах Донецка с утра тяжелые бои, люди укрываются в подвалах
На окраине Донецка в Петровском районе продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщают жители в социальных сетях. По их словам, обстрел начался около 7:00. Снаряды прилетали в район поселка Жилплощадка, 21-я шахта, из-за чего люди вынуждены были спрятаться в укрытия.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
Жебривский: поступила гарантия прекращения обстрелов на 7 часов, в Авдеевке ожидают ОБСЕ
Ремонтные бригады приступают к работе
Блокировщики в Луганской области подорвали железнодорожные пути
На участке «Луганск-Лисичанск-Попасная»
Редакция «Мариупольских новостей»