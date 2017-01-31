Как сообщает пресс-центр АТО, в минувшие сутки на Донбассе насчитали 71 нарушение режима прекращения огня.
Одним из самых "горячих" мест по всей линии разграничения остается Авдеевка. Здесь до четырех утра в сторону украинских позиций было выпущено более 80 ракет из РСЗО БМ-21 "Град" и три артснаряда калибра 152-мм. Также по военным били из минометов 120, 82 миллиметра, танков и стрелкового оружия. Кроме того, ночью противники совершили очередную попытку штурма позиций ВСУ, атака была отбита.
В течение суток, из тех же видов вооружения многократно обстреливали Зайцево, Троицкое, Каменку, Новотроицкое, Луганское, Невельское и Опытное.
На Луганском направлении из минометов велся огонь по позициям в районе Троицкого, Попасной, Новоалександровки, из гранатометов - у Новозвановки и Станицы Луганской.
В результате боевых действий трое военных погибли, 20 - ранены, еще 4 - травмированы.
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В зоне АТО произошла очередная попытка штурма позиций ВСУ, среди военных есть раненые
Как сообщает пресс-центр АТО, в минувшие сутки на Донбассе насчитали 71 нарушение режима прекращения огня.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»