В зоне АТО произошла очередная попытка штурма позиций ВСУ, среди военных есть раненые

Как сообщает пресс-центр АТО, в минувшие сутки на Донбассе насчитали 71 нарушение режима прекращения огня.



Одним из самых "горячих" мест по всей линии разграничения остается Авдеевка. Здесь до четырех утра в сторону украинских позиций было выпущено более 80 ракет из РСЗО БМ-21 "Град" и три артснаряда калибра 152-мм. Также по военным били из минометов 120, 82 миллиметра, танков и стрелкового оружия. Кроме того, ночью противники совершили очередную попытку штурма позиций ВСУ, атака была отбита.



В течение суток, из тех же видов вооружения многократно обстреливали Зайцево, Троицкое, Каменку, Новотроицкое, Луганское, Невельское и Опытное.



На Луганском направлении из минометов велся огонь по позициям в районе Троицкого, Попасной, Новоалександровки, из гранатометов - у Новозвановки и Станицы Луганской.



В результате боевых действий трое военных погибли, 20 - ранены, еще 4 - травмированы.