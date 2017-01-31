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  • Из-за обстрелов обесточена шахта имени Засядько в Донецке: около 200 горняков заблокированы под землей

Рубрика: Новости Донбасса
31-01-2017, 09:55
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Из-за обстрелов обесточена шахта имени Засядько в Донецке: около 200 горняков заблокированы под землей

Шахта имени Засядько в Киевском районе Донецка обесточена в результате артиллерийского обстрела. Снаряд попал в подстанцию.

Об этом сообщает информресур ДНР ДАН, ссылаясь на оперативное командование.

Под землей оказались заблокированы около 200 горняков.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Предположительно – в результате обстрелов


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