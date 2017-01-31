Шахта имени Засядько в Киевском районе Донецка обесточена в результате артиллерийского обстрела. Снаряд попал в подстанцию.
Об этом сообщает информресур ДНР ДАН, ссылаясь на оперативное командование.
Под землей оказались заблокированы около 200 горняков.
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- Из-за обстрелов обесточена шахта имени Засядько в Донецке: около 200 горняков заблокированы под землей
Рубрика: Новости Донбасса
31-01-2017, 09:55
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Из-за обстрелов обесточена шахта имени Засядько в Донецке: около 200 горняков заблокированы под землей
Шахта имени Засядько в Киевском районе Донецка обесточена в результате артиллерийского обстрела. Снаряд попал в подстанцию.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»