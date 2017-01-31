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Рубрика: Новости Донбасса
31-01-2017, 10:08
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Во время боестолкновения под Авдеевкой убит «заместитель» Гиви с позывным «Консул»

Одно из подразделений противника под Авдеевкой открыло стрельбу и пошло в наступление. Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский в Фейсбуке.

"Сначала сами запросили режим "тишины", но через 10 минут перегруппировались и пошли в наступление. Об этом только что мне сообщил командир 72-й бригады. Наши войска отбили атаку. Несколько боевиков убиты, среди них и террорист по кличке "Консул". Сейчас бой продолжается", - написал он.

О смерти «заместителя» главы одного из подразделений ДНР Гиви сообщил и волонтер центра «Миротворец», бывший боец полка «Киев» Ярослав Бондаренко.

«Черная» бригада 72 ОМБР. Только что отправили на тот свет зама Гиви - боевика по кличке «Консул», еще один его помощник тяжело ранен. Группу, которая вышла на нас - кончаем», - написал он в Фейсбуке.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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