Вблизи Мариуполя задержаны три лодки, которые нарушили пограничный режим

Три плавсредства были обнаружены представителями оперативного подразделения Мариупольского отряда морской охраны, пограничниками отдела «Ялта» Донецкого отряда и военнослужащими мобильной пограничной заставы «Мариуполь».

Две маломерные лодки типа «Мотобаркас и «Тунец» задержали в районе базы отдыха «Мортадель» вчера утром и около полудня. На одном из плавсредств находилось 3 граждан Украины, на другом - 2 украинца.



Еще одна лодка типа «Тунец», на которой было 3 наших соотечественников, пограничники задержали в районе н.п. Юрьевка.

Как сообщили в пресс-центре пограничной службы Мариупольского отряда морской охраны, все лодки совершили выход в море вне пунктов базирования, поэтому на нарушителей были составлены админпротоколы за ст.202 КУоАП (нарушение пограничного режима). Дела переданы в суд.