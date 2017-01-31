vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1352 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
31-01-2017, 10:31
Просмотров: 362
Комментариев: 0
[Фото]

Вблизи Мариуполя задержаны три лодки, которые нарушили пограничный режим

Три плавсредства были обнаружены представителями оперативного подразделения Мариупольского отряда морской охраны, пограничниками отдела «Ялта» Донецкого отряда и военнослужащими мобильной пограничной заставы «Мариуполь».

Две маломерные лодки типа «Мотобаркас и «Тунец» задержали в районе базы отдыха «Мортадель» вчера утром и около полудня. На одном из плавсредств находилось 3 граждан Украины, на другом - 2 украинца.

Еще одна лодка типа «Тунец», на которой было 3 наших соотечественников, пограничники задержали в районе н.п. Юрьевка.

Как сообщили в пресс-центре пограничной службы Мариупольского отряда морской охраны, все лодки совершили выход в море вне пунктов базирования, поэтому на нарушителей были составлены админпротоколы за ст.202 КУоАП (нарушение пограничного режима). Дела переданы в суд.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе замерзли 5 бездомных

У одного из них – обморожение обеих стоп


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»