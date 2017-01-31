В Мариуполь прибудут французский министр Матиас Фекля и два украинских министра – Черныш и Рева

Завтра, 1 февраля, в Мариуполь с визитом прибывает Министр, Государственный секретарь при министерстве иностранных дел и международного развития, по вопросам внешней торговли, продвижения туризма и французских граждан за границей Матиас Фекля в сопровождении Посла Франции в Украине Изабель Дюмон, Министра оккупированных территорий и ВПО Вадима Черныша, Министра социальной политики Андрея Ревы. Совместно с Председателем Донецкой ОГА Павлом Жебривским и городским головой Мариуполя Вадимом Бойченко делегация посетит ряд объектов.



«Министр посетит КПВВ «Пищевик», чтобы увидеть, в каких условиях происходит повседневное пересечение линии разграничения местным населением. Затем он ознакомится с работой фильтровальной станции, которая поставляет воду в Мариуполь и его окрестности, где сможет оценить важность вопросов, связанных с водоснабжением населения региона. После этого министр посетит городской лицей Мариуполя, в частности специализированный класс французского языка. … Напоследок Фекль посетит городскую больницу скорой медицинской помощи, чтобы передать ей передвижной рентгеновский аппарат, предоставленный Францией в качестве гуманитарной помощи», - сообщили в Донецкой ОГА.



В облгосадминистрации отметили, что «этот визит станет поводом восстановить поддержку со стороны Франции процесса урегулирования конфликта в Донбассе и реализации Минских соглашений, а также программу реформ, которую проводит украинское правительство».