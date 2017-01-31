Марьинка попала под обстрел, был перебит трансформатор

Сегодня ночью Марьинка попала под обстрел. В результате был перебит трансфоматор, жители оказались без электричества и, соответственно, без света и тепла.



По состоянию на утро, ремонтным бригадам удалось восстановить электроснабжение.



"В Марьинке также был перебит трансфоматор, но мы ликвидировали разрушения и город с электропитанием", - об этом в эфире "112 Украина" заявил председатель Донецкой областной ВГА Павел Жебривский.