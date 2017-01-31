Сегодня ночью Марьинка попала под обстрел. В результате был перебит трансфоматор, жители оказались без электричества и, соответственно, без света и тепла.
По состоянию на утро, ремонтным бригадам удалось восстановить электроснабжение.
"В Марьинке также был перебит трансфоматор, но мы ликвидировали разрушения и город с электропитанием", - об этом в эфире "112 Украина" заявил председатель Донецкой областной ВГА Павел Жебривский.
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Рубрика: Новости Донбасса
31-01-2017, 11:14
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Марьинка попала под обстрел, был перебит трансформатор
Сегодня ночью Марьинка попала под обстрел. В результате был перебит трансфоматор, жители оказались без электричества и, соответственно, без света и тепла.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»