Полиция Донетчины перекрыла наркотрафик из Прикарпатья

В середине 2016 года была получена информация о сбыте наркотических средств на территории Торецка. Полиция развернула комплекс следственно-оперативных мероприятий. Во время проверки выяснилось, что канал поставки вещества для изготовления «дозы» налажен с Запада Украины, а участие в нем принимают злоумышленники в возрасте от 35 до 50 лет, сообщили в пресс-службе полиции.

История создания группы наркосбытчиков началась год назад, когда основной фигурант выехал на проживание в Ивано-Франковск. Для участия в преступной схеме он привлек двух товарищей из Торецка. Наркосырье мужчина самостоятельно переделывал в концентрат, который затем пересылал в Дружковку, куда выезжали его сообщники, чтобы забрать товар.



Злоумышленники готовили опий и сбывали его по цене 100-120 гривен за 1 миллилитр. Стоит отметить, что из одной партии они получали до 200 миллилитров готового наркотика, а посылку от ивано-франковского «коллеги» забирали в среднем раз в неделю. Деньги от продажи опия товарищи из Донетчины использовали для дальнейшего приобретения «зелья», а остальное делили пополам.

Около полугода длилась работа оперативников по документированию всей цепочки наркотрафика. Для задержания злоумышленников и проведения обысковых мероприятий были привлечены сотрудники нескольких подразделений полиции Донецкой области, таких как управление противодействия наркопреступности ГУНП в Донецкой области, управление уголовного розыска и следственного управления.

Одновременно в двух городах Украины по 4 адресам были проведены обыски, в ходе которых изъяты банковские карточки, мобильные телефоны, поддельные паспорта, с помощью которых происходило отправление и получение концентрата маковой соломы, а также готовый опий, 1 килограмм продуктов мака, приборы для изготовления опия ацетилированного.



Досудебное расследование начато по ч.2 ст.307 «Незаконный сбыт наркотических средств по предварительному сговору группой лиц», за что предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Торецким городским судом трем подследственным избрана мера пресечения - содержание под стражей.