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Рубрика: Новости Мариуполя
31-01-2017, 11:41
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На территории Мариуполя обнаружили неразорвавшийся артснаряд калибром 152 мм

В Донецкой области за минувшие сутки пиротехники обнаружили несколько взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, на территории города Мариуполь специалисты ГСЧС изъяли и обезвредили артиллерийский снаряд калибром 152 мм.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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