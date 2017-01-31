В Донецкой области за минувшие сутки пиротехники обнаружили несколько взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба ГСЧС.
В частности, на территории города Мариуполь специалисты ГСЧС изъяли и обезвредили артиллерийский снаряд калибром 152 мм.
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- На территории Мариуполя обнаружили неразорвавшийся артснаряд калибром 152 мм
Рубрика: Новости Мариуполя
31-01-2017, 11:41
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На территории Мариуполя обнаружили неразорвавшийся артснаряд калибром 152 мм
В Донецкой области за минувшие сутки пиротехники обнаружили несколько взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»