В ДНР заявляют о бое и потерях на Мариупольском направлении

В ДНР заявляют о том, что сегодня утром на Мариупольском направлении произошло боестолкновение, в результате которого ВСУ якобы понесли потери.



«Воспользовавшись ситуацией в районе авдеевской промзоны, противник силами до двух взводов 36-й обрмп ВСУ и «Правого сектора», при поддержке трех БМП, в 10 часов утра предприняли попытку прорыва на Мариупольском направлении в районе Коминтерново», — пишет издание ДНР ДАН.



Сообщается, что атака была отбита. Потери ВСУ якобы составили около 14 убитыми, счет раненых идет на десятки.



В свою очередь, украинская сторона пока не комментирует данную информацию.