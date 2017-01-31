В ДНР заявляют о том, что сегодня утром на Мариупольском направлении произошло боестолкновение, в результате которого ВСУ якобы понесли потери.
«Воспользовавшись ситуацией в районе авдеевской промзоны, противник силами до двух взводов 36-й обрмп ВСУ и «Правого сектора», при поддержке трех БМП, в 10 часов утра предприняли попытку прорыва на Мариупольском направлении в районе Коминтерново», — пишет издание ДНР ДАН.
Сообщается, что атака была отбита. Потери ВСУ якобы составили около 14 убитыми, счет раненых идет на десятки.
В свою очередь, украинская сторона пока не комментирует данную информацию.
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Рубрика: Новости Мариуполя
31-01-2017, 11:53
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В ДНР заявляют о бое и потерях на Мариупольском направлении
В ДНР заявляют о том, что сегодня утром на Мариупольском направлении произошло боестолкновение, в результате которого ВСУ якобы понесли потери.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»