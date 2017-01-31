Сегодня под прицельный обстрел попали жилые кварталы Красногоровки. В результате в районе ул. Шевченко поврежден жилой дом и автомобиль. Пострадавших нет. Об этом сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Также в соцсетях опубликовано сообщение, что распоряжением районной администрации в Красногоровке до 5 февраля закрыты детские сады и школы.
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Рубрика: Новости Донбасса
31-01-2017, 12:31
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Красногоровка под прицельным огнем: поврежден жилой дом, закрыты школы и детсады
Сегодня под прицельный обстрел попали жилые кварталы Красногоровки. В результате в районе ул. Шевченко поврежден жилой дом и автомобиль. Пострадавших нет. Об этом сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»