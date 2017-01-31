Красногоровка под прицельным огнем: поврежден жилой дом, закрыты школы и детсады

Сегодня под прицельный обстрел попали жилые кварталы Красногоровки. В результате в районе ул. Шевченко поврежден жилой дом и автомобиль. Пострадавших нет. Об этом сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.



Также в соцсетях опубликовано сообщение, что распоряжением районной администрации в Красногоровке до 5 февраля закрыты детские сады и школы.