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Рубрика: Новости Донбасса
31-01-2017, 12:31
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Красногоровка под прицельным огнем: поврежден жилой дом, закрыты школы и детсады

Сегодня под прицельный обстрел попали жилые кварталы Красногоровки. В результате в районе ул. Шевченко поврежден жилой дом и автомобиль. Пострадавших нет. Об этом сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Также в соцсетях опубликовано сообщение, что распоряжением районной администрации в Красногоровке до 5 февраля закрыты детские сады и школы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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