В Мариуполь прибыли Павел Климкин и глава МИД Дании

Сегодня в Мариуполь прибыла с рабочим визитом делегация во главе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и министром иностранных дел Королевства Дании Андерсом Самуэльсеном. Почетных гостей встретил городской голова Вадим Бойченко и первый заместитель председателя главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский, сообщили в пресс-службе горсовета.

Мэр Мариуполя поприветствовал членов делегации, отметив значимость подобного визита как для города, так и для страны. Павлу Климкину и Андерсу Самуэльсену военные доложили о текущей ситуации на подступах к Мариуполю.

В планах визита глав украинского и датского ведомств - также встретиться с представителями ОБСЕ и международными организациями. Своими впечатлениями о пребывании в Мариуполе министры расскажут на пресс-конференции.