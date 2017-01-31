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Рубрика: Новости Донбасса
31-01-2017, 13:43
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В Авдеевке не стихают обстрелы: идет эвакуация тяжелобольных и детей

Режим "тишины" в Авдеевке, который по договоренности должен был начаться в 12:00, до сих пор не соблюдается. Обстрелы продолжаются. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, решение о полномасштабной эвакуации пока не принимается. Но уже полностью  к ней подготовились. Так, по данным ГСЧС, для этого подготовлены 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек. Также спланирована работа двух электричек, которые могут эвакуировать до 1 тыс. 600 человек за один рейс. Жителей Авдеевки готовы принять Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут и Славянск.

Жебривский рассказал, что сейчас из Авдеевки людей с особыми потребностями вывозят в Константиновку и Белецкое. Также эвакуировали тяжелобольных, их доставили в константиновскую больницу.

"Одна семья изъявила желание вывезти из города своих детей. Военнослужащие гражданско-военного сотрудничества помогают в этом вопросе", - сообщил глава области.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»