Сегодня в Мариуполе не работают светофоры. Такая ситуация наблюдается почти во всех районах. Об этом сообщают местные жители.
По их словам, светофоры функционируют только в некоторых местах, на основных перекрестках - возле подземного перехода по пр.Мира, у Центрального рынка на пересечении Строителей-Митрополитской.
Неработающие светофоры осложняют дорожное движение. Призываем автомобилистов быть внимательными за рулем.
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Рубрика: Новости Мариуполя
31-01-2017, 14:07
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В Мариуполе не работает множество светофоров
Сегодня в Мариуполе не работают светофоры. Такая ситуация наблюдается почти во всех районах. Об этом сообщают местные жители.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»