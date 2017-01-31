В Мариуполе не работает множество светофоров

Сегодня в Мариуполе не работают светофоры. Такая ситуация наблюдается почти во всех районах. Об этом сообщают местные жители.



По их словам, светофоры функционируют только в некоторых местах, на основных перекрестках - возле подземного перехода по пр.Мира, у Центрального рынка на пересечении Строителей-Митрополитской.



Неработающие светофоры осложняют дорожное движение. Призываем автомобилистов быть внимательными за рулем.