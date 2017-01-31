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Рубрика: Экономика и Закон
31-01-2017, 14:14
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Премьер считает развитие экономики и создание новых рабочих мест - главными приоритетами правительства

В вечернем эфире телеканала ICTV премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал основные приоритеты украинского правительства – это дальнейшее развитие национальной экономики и создание новых рабочих мест.

При этом глава правительства попросил не спекулировать на тему повышения минимальной зарплаты в стране. Решение по этому поводу уже принято, и обратного хода не имеет.

Гройсман конкретно пояснил: „Что касается средней заработной платы, то мы ожидаем, что реальное увеличение заработной платы в реальном секторе произойдёт“.

Что касается закрытия предпринимателями ФЛП, то глава Кабмина называет это очередной „страшилкой“, и считает, что обращать внимания на это не стоит.

На этот счёт он сообщил: „Я проанализировал эту информацию. На сегодня хочу довести до вашего ведома, что в Украине закрыто за январь 129 тысяч предпринимателей, то есть их документов, потому что 112 тысяч этих предпринимателей вообще не осуществляли никакой предпринимательской деятельности… Так вот, из реально работающих предпринимателей закрыто 16,8 тысяч, но зато за этот же период создано 23,5 тысячи предприятий“.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»