Президент Украины Петр Порошенко сегодня собирает Военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на информированный источник.
"Во вторник во второй половине дня ожидается совещание Военного кабинета при СНБО при участии главы государства", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, на экстренном заседании будут обсуждать обострение ситуации в Авдеевке.
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Рубрика: Новости Украины и мира
31-01-2017, 14:23
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Порошенко собирает Военный кабинет СНБО из-за ситуации в Авдеевке, – источник
Президент Украины Петр Порошенко сегодня собирает Военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на информированный источник.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»