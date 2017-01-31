Убытки от блокады ж/д путей на Донбассе составили более 2 миллионов гривен

«Донецкая железная дорога» озвучила свою официальную позицию о ситуации с блокадой ж/д путей, где 25 января на станции Светланово в Луганской области ветераны АТО разместили свою палатку и заблокировали движение грузового поезда.



«29 января 2017 года вооруженные лица зашли в служебное помещение дежурного по станции Светланово, где применяя физическую силу требовали от него предоставить документы по перевозочному процессу. Они мешали дежурному выполнять рабочие обязанности в течение 40 минут, проводили незаконный обыск с целью извлечения перевозочных документов с/на неподконтрольную территорию», - сообщили в пресс-службе ДЖД, пишет avdeevka.city.



А 30 января были выявлены повреждения ж/д пути на 42-м километре в районе места блокады - там вырезан 1 метр рельса. В данный момент движение здесь заблокировано.



«Эта ситуация делает невозможным выполнение правительственного задания по обеспечению энергетическим углем энергогенерирующих компаний Украины и влечет за собой нанесение ущерба «Укрзализныце» как повреждением имущества, так и в связи с невыполнением своей основной функции - обеспечение перевозок. Сумма убытков от блокировки перевозочного процесса и повреждения имущества на сегодня составляет 2 млн 292 тыс грн.», - резюмировали в ДЖД.