За прошедшие сутки активные боевые действия в районе проведения АТО продолжились. Самой сложной остается ситуация в Авдеевской промзоне и на ее флангах. Также продолжаются мощные обстрелы под Попасной и Мариуполем. Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
Так, в результате боев и обстрелов 3 украинских военнослужащих погибли, 24 – получили ранения и травмы. В частности, 2 бойца погибли в Авдеевке, 1 – в Опытном. По одному военнослужащему ранены в Новозвановке, Луганском, Верхнеторецком, Невельском. Остальные – в Авдеевке.
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Рубрика: Новости Донбасса
31-01-2017, 15:16
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Новые потери на линии фронта: 3 военных погибли, 24 – ранены
За прошедшие сутки активные боевые действия в районе проведения АТО продолжились. Самой сложной остается ситуация в Авдеевской промзоне и на ее флангах. Также продолжаются мощные обстрелы под Попасной и Мариуполем. Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Сегодня обстрелы продолжаются
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»