Новые потери на линии фронта: 3 военных погибли, 24 – ранены

За прошедшие сутки активные боевые действия в районе проведения АТО продолжились. Самой сложной остается ситуация в Авдеевской промзоне и на ее флангах. Также продолжаются мощные обстрелы под Попасной и Мариуполем. Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



Так, в результате боев и обстрелов 3 украинских военнослужащих погибли, 24 – получили ранения и травмы. В частности, 2 бойца погибли в Авдеевке, 1 – в Опытном. По одному военнослужащему ранены в Новозвановке, Луганском, Верхнеторецком, Невельском. Остальные – в Авдеевке.