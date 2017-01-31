Мариуполь готов предоставить более тысячи мест для жителей Авдеевки

Мариуполь готов предоставить более тысячи мест для размещения в случае эвакуации из Авдеевки. Об этом заявил заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский.



"У нас готовы средства размещения по разным городам. Только что я разговаривал с мэром Мариуполя. Он готов предоставить около тысячи мест для размещения. Также у нас готовы места для размещения в Константиновке, Краматорске, Святогорске. У нас никто не останется на улице", - заявил он в эфире "112 Украина".



Также Вилинский отметил, что для детей из детдома в Авдеевке подготовлены места в Святогорске. Уже эвакуированы тяжелобольные люди и лежачие люди с инвалидностью.