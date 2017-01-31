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Рубрика: Новости Мариуполя
31-01-2017, 15:58
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В Мариуполе открыли новый сезон конкурса «Город – нашими руками»

Сегодня в Мариуполе состоялась презентация конкурса социальных проектов «Город – нашими руками». В ДК "Металлургов" собрались мариупольцы, представители общественных организаций и местных органов власти. Присутствующие получили детальную информацию о правилах проведения конкурса.

На конкурс «Город – нашими руками» принимаются проекты, связанные с такими сферами как энергосбережение, инфраструктурные решения, культура, образование и спорт.

Прием заявок, консультации и оформление документов продлятся до 24 февраля. После чего экспертный совет определит победителей, которые получат финансовую поддержку Группы Метинвест – сумма гранта для одного проекта-победителя до 100 тыс. грн.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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