В Мариуполе открыли новый сезон конкурса «Город – нашими руками»

Сегодня в Мариуполе состоялась презентация конкурса социальных проектов «Город – нашими руками». В ДК "Металлургов" собрались мариупольцы, представители общественных организаций и местных органов власти. Присутствующие получили детальную информацию о правилах проведения конкурса.



На конкурс «Город – нашими руками» принимаются проекты, связанные с такими сферами как энергосбережение, инфраструктурные решения, культура, образование и спорт.



Прием заявок, консультации и оформление документов продлятся до 24 февраля. После чего экспертный совет определит победителей, которые получат финансовую поддержку Группы Метинвест – сумма гранта для одного проекта-победителя до 100 тыс. грн.