Сегодня в Мариуполе состоялась презентация конкурса социальных проектов «Город – нашими руками». В ДК "Металлургов" собрались мариупольцы, представители общественных организаций и местных органов власти. Присутствующие получили детальную информацию о правилах проведения конкурса.
На конкурс «Город – нашими руками» принимаются проекты, связанные с такими сферами как энергосбережение, инфраструктурные решения, культура, образование и спорт.
Прием заявок, консультации и оформление документов продлятся до 24 февраля. После чего экспертный совет определит победителей, которые получат финансовую поддержку Группы Метинвест – сумма гранта для одного проекта-победителя до 100 тыс. грн.
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В Мариуполе открыли новый сезон конкурса «Город – нашими руками»
Сегодня в Мариуполе состоялась презентация конкурса социальных проектов «Город – нашими руками». В ДК "Металлургов" собрались мариупольцы, представители общественных организаций и местных органов власти. Присутствующие получили детальную информацию о правилах проведения конкурса.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»