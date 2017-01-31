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Рубрика: Новости Мариуполя
31-01-2017, 16:56
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В Авдеевке происходит провокация гуманитарной катастрофы. Это касается и Мариуполя, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал действия под Авдеевкой попыткой дестабилизации ситуации со стороны противников. Об этом он заявил на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном в Мариуполе.

«То, что страдают десятки тысяч людей без воды и тепла – попытка дестабилизации. Из-за обстрелов мы не можем начать ремонт электрических и тепловых сетей, - это сознательное провоцирование гуманитарной катастрофы», - отметил Климкин.

Министр добавил, что чрезвычайная ситуация в Авдеевке важна и для Мариуполя. (Авдеевский коксохим завод единственный поставщик кокса для градообразующих предприятий Мариуполя - меткомбинатов, - ред.).

По словам Климкина, украинский МИД еще вчера обратился ко всем международным партнерам по ситуации в Авдеевке. Этот вопрос будут обсуждать на всех международных площадках: на спецбрифинге в ООН, на заседании Совбеза ООН, на спецзаседаниях Совета ОБСЕ и Совета Европы.

«Я готов к любым встречам и в том числе в рамках нормандского формата. Но это не должны быть встречи ради встреч. Нам нужны конкретные результаты, выполнение Минских договоренностей», - отметил министр.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»