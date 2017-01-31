Мариупольский поселок Сартана частично остался без газа

Сегодня в 13:30 произошло аварийное отключение газораспределяющей подстанции №2. Специалисты газовой службы устанавливают причины аварии. Как один из предполагаемых вариантов – вибрация земли вследствие массированных обстрелов, сообщили в пресс-службе горсовета.



На данный момент без газа остались 720 домов поселка Сартана по улицам Крайняя, Воинов Освободителей, Эллинской, 1 мая и других.



Для решения вопроса в поселковом совете организована работа штаба по ликвидации последствий аварии. В восстановительных работах задействовано более ста работником «Мариупольгаза». Работы по восстановлению газоснабжения должны завершиться до конца сегодняшнего дня.