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Рубрика: Новости Мариуполя
31-01-2017, 17:07
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Мариупольский поселок Сартана частично остался без газа

Сегодня в 13:30 произошло аварийное отключение газораспределяющей подстанции №2.  Специалисты газовой службы устанавливают причины аварии. Как один из предполагаемых вариантов – вибрация земли вследствие массированных обстрелов, сообщили в пресс-службе горсовета.

На данный момент без газа остались 720 домов поселка Сартана по улицам Крайняя, Воинов Освободителей, Эллинской, 1 мая и других.

Для решения вопроса в поселковом совете организована работа штаба по ликвидации последствий аварии. В восстановительных работах задействовано более ста работником «Мариупольгаза». Работы по восстановлению газоснабжения должны завершиться до конца сегодняшнего дня.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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