Под Мариуполем идут бои за Коминтерново (ДОПОЛНЕНО)

Сегодня с самого утра Мариуполь содрогается от залпов. Звуки взрывов периодически повторяются и слышны в разных районах города.



Появилась информация о том, что происходят боестолкновения между украинскими военными и подразделениями ДНР в поселке Коминтерново. Об этом сообщили сразу несколько волонтеров - Мирослав Гай и Тим Златкин.



По их словам, поселок еще не освобожден, продолжаются бои.

Дополнено. Пресс-офицер сектора «Мариуполь» Иван Чмиль сообщил, что украинские военные не входили в Коминтерново. Силы АТО придерживаются Минских договоренностей.



При этом он отметил, что в этом районе периодически ведутся обстрелы позиций ВСУ.



Напомним, Коминтерново расположено практически на линии разграничения.