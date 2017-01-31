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Рубрика: Новости Мариуполя
31-01-2017, 17:32
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Под Мариуполем идут бои за Коминтерново (ДОПОЛНЕНО)

Сегодня с самого утра Мариуполь содрогается от залпов. Звуки взрывов периодически повторяются и слышны в разных районах города.

Появилась информация о том, что происходят боестолкновения между украинскими военными и подразделениями ДНР в поселке Коминтерново. Об этом сообщили сразу несколько волонтеров - Мирослав Гай и Тим Златкин.

По их словам, поселок еще не освобожден, продолжаются бои.

Дополнено. Пресс-офицер сектора «Мариуполь» Иван Чмиль сообщил, что украинские военные не входили в Коминтерново. Силы АТО придерживаются Минских договоренностей.

При этом он отметил, что в этом районе периодически ведутся обстрелы позиций ВСУ.

Напомним, Коминтерново расположено  практически на линии разграничения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»