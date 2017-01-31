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  • Порошенко об Авдеевке: бойцы ВСУ надежно защищают позиции, противники бьют из «Градов» по жилым кварталам

Рубрика: Новости Донбасса
31-01-2017, 18:10
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Порошенко об Авдеевке: бойцы ВСУ надежно защищают позиции, противники бьют из «Градов» по жилым кварталам

Президент Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств в связи с резким обострением ситуации в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Хочу успокоить граждан. Наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции. У них нет ни одного приказа не отвечать на уничтожающий огонь. Украинские военные имеют все возможности защищать себя", - заявил президент.

Порошенко поручил заместителю главы АП Константину Елисееву немедленно вынести вопрос Авдеевки на рассмотрение Совбеза ООН. "Сегодня мы ждем соответствующих заявлений со стороны наших международных партнеров", - заявил президент.

Он подчеркнул, что впервые за много дней противники применили против мирного населения в Донбассе "Грады".

Глава государства отметил, что держит на контроле развитие гуманитарной ситуации в районе Авдеевки.

"По моему поручению военные развернули все - начиная от зимних палаток, заканчивая военно-полевыми кухнями, а правительство предоставило генераторы. Также созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения", - сказал Порошенко.

Президент также поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба Виктору Муженко подготовить материалы и передать на награждение имена украинских военнослужащих, отличившихся во время боевых действий.

Особенно Порошенко подчеркнул необходимость награждении государственными наградами тех, кто героически отдал свою жизнь защищая мир и покой украинских граждан.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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