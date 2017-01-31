Порошенко об Авдеевке: бойцы ВСУ надежно защищают позиции, противники бьют из «Градов» по жилым кварталам

Президент Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств в связи с резким обострением ситуации в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



"Хочу успокоить граждан. Наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции. У них нет ни одного приказа не отвечать на уничтожающий огонь. Украинские военные имеют все возможности защищать себя", - заявил президент.



Порошенко поручил заместителю главы АП Константину Елисееву немедленно вынести вопрос Авдеевки на рассмотрение Совбеза ООН. "Сегодня мы ждем соответствующих заявлений со стороны наших международных партнеров", - заявил президент.



Он подчеркнул, что впервые за много дней противники применили против мирного населения в Донбассе "Грады".



Глава государства отметил, что держит на контроле развитие гуманитарной ситуации в районе Авдеевки.



"По моему поручению военные развернули все - начиная от зимних палаток, заканчивая военно-полевыми кухнями, а правительство предоставило генераторы. Также созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения", - сказал Порошенко.



Президент также поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба Виктору Муженко подготовить материалы и передать на награждение имена украинских военнослужащих, отличившихся во время боевых действий.



Особенно Порошенко подчеркнул необходимость награждении государственными наградами тех, кто героически отдал свою жизнь защищая мир и покой украинских граждан.