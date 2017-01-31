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Рубрика: Новости Мариуполя
31-01-2017, 18:27
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«Жителей Авдеевки расселят в мариупольских общежитиях и обеспечат необходимым», - Вадим Бойченко

В связи с чрезвычайным положением, объявленным в городе Авдеевка, города Донецкой области готовы принимать у себя переселенцев. Мариуполь может по квоте расселить людей в общежитиях и обеспечить их всем необходимым, сообщили в пресс-службе горсовета.

Городской голова Вадим Бойченко рассказал, что жителей Авдеевки смогут расселить в комнатах мариупольских общежитий. В частности, 300 человек может принять общежитие, которое было предусмотрено под размещение Донецкого медицинского университета, еще 250 человек - в профилактории «Здоровье» и порядка 200 переселенцев расселят в двух санаториях мариупольских комбинатов.

«Город готов принять порядка 700 жителей Авдеевки», - сообщил мэр Мариуполя во время пресс-конференции с участием глав министерств иностранных дел Украины и Королевства Дании.

Напомним, ранее заместитель главы Донецкой ОВГА Евгений Вилинский сообщал, что Мариуполь готов предоставить более тысячи мест размещения в случае эвакуации из Авдеевки.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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