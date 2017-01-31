По состоянию на 17:45 в Кальмиусском районе Мариуполя произошло аварийное отключение 18 подстанций частного сектора. В части района отсутствует электричество, сообщили в пресс-службе горсовета.
Данные переданы во все службы. Предприятие Приазовских электрических сетей (ПЭС) проводит мероприятия по ремонту и восстановлению подачи электричества.
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Рубрика: Новости Мариуполя
31-01-2017, 18:45
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В одном из районов Мариуполя произошло аварийное отключение 18 подстанций
По состоянию на 17:45 в Кальмиусском районе Мариуполя произошло аварийное отключение 18 подстанций частного сектора. В части района отсутствует электричество, сообщили в пресс-службе горсовета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»