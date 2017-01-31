vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 2408 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
31-01-2017, 18:45
Просмотров: 522
Комментариев: 0

В одном из районов Мариуполя произошло аварийное отключение 18 подстанций

По состоянию на 17:45 в Кальмиусском районе Мариуполя произошло аварийное отключение 18 подстанций частного сектора. В части района отсутствует электричество, сообщили в пресс-службе горсовета.

Данные переданы во все службы. Предприятие Приазовских электрических сетей (ПЭС) проводит мероприятия по ремонту и восстановлению подачи электричества.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Мариупольский поселок Сартана частично остался без газа

Работы по восстановлению газоснабжения должны завершиться до конца сегодняшнего дня


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»