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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
31-01-2017, 19:02
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Эвакуация жителей Авдеевки отложена, предположительно, до утра

Жителей Авдеевки сегодня эвакуировать уже не будут, в темное время суток любая эвакуация невозможна. Об этом заявил заместитель главы Донецкой ВГА Игорь Стокоз.

"На данный момент около 150 автобусов заправлены и оснащены экипажами, ждут команды. Команду должен дать председатель Донецкой ВГА Жебривский... Думаю, что обстоятельства сложатся таким образом, что она может не понадобиться", - сказал Стокоз в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, в Авдеевке были жители, которые сами захотели уехать. Среди них пока только 2 семьи, еще 5 детей поехали в лагерь в Святогорске.

В ГСЧС отметили, что в случае необходимости, эвакуация мирных жителей можно будет начать завтра в восемь часов утра.




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Редакция «Мариупольских новостей»