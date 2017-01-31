В Мариуполе металлурги снаряжают транспортную колонну с гуманитарной помощью жителям Авдеевки

В Авдеевке продолжаются обстрелы. Местные жители остались без электроэнергии и водоснабжения, не хватает и еды. Авдеевский коксохим, который снабжает город теплом, также обесточен и вынужден провести консервацию двух из четырех цехов. Авдеевка почти на пороге гуманитарной катастрофы.



Люди нуждаются в помощи. Мариуполь не остался в стороне, в срочном порядке был объявлен сбор гуманитарной помощи. Сейчас на территории меткомбинатов снаряжают транспортные колонны. Металлурги смогли собрать 20 тонн питьевой воды, 18 тонн дизельного топлива, по одной тонне круп, макаронных изделий и сахара, четыре армейские палатки, 11 печек-буржуек, 12 кубометров твердого топлива, три дизель-генератора, огнетушители, фонарики, свечи, продукты питания (тушенка, сгущенка, чай, конфеты, галетное печенье).



Уже ночью автомобили с гумпомощью выедут в направлении Авдеевки.