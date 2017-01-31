«У войны не детское лицо»: фото детей, ставших очевидцами боёв под Мариуполем, покажут в Украине и Греции

Сегодня в Мариуполе состоялась фотовыставка «У войны не детское лицо». На ней представлено 60 работ, где запечатлены дети, ставшие очевидцами военных действий в селах Гранитное, Чермалык, Старогнатовка и Сартана. На открытии выставки присутствовала заместитель городского головы Ксения Сухова, Генеральный консул Греции в Мариуполе Элени Георгопулу, депутаты и школьники.

Фотографии представили в черно-белых и цветных тонах. Первые отображали весь ужас, который пришлось увидеть ребятам после обстрелов, а цветные – счастливое и беззаботное детство.



Авторы фото – Юрий Филин и Александр Бережной. Именно они показали мариупольцам, что с детьми делает война, и какие испытания приходится переносить жителям прифронтовых поселков.



«Мы очень долго думали, как правильно показать те чувства, которые переживают дети в поселках. Было очень тяжело смотреть в детские глаза. Мы фотографировали тогда, когда в селах было спокойно, но последствия… они преследуют, вызывают бытовые проблемы и трудности в учебе, многое осталось за кадром», - рассказывает председатель мариупольского фотоклуба «Матрица» Юрий Филин.

Ксения Сухова отметила, что подобные выставки важны как для Украины, так и для других стран: «Эта выставка показывает, каким должно быть счастливое детство и как страшно выглядит война. Именно дети страдают от того, что взрослые не могут принять решение мирным путем».



На открытии фотовыставки выступили очевидцы обстрелов и главные герои фотографий – ребята из поселка Старогнатовка. Они читали стихи и пели песни. Гости не могли сдержать слез. В рамках фотовыставки организован благотворительный сбор средств на нужды детей из зоны военного конфликта.

Стоит отметить, фотовыставка «У войны не детское лицо» будет представлена в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, а также в Афинах.