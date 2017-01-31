Группа Метинвест призывает остановить военное противостояние в районе Авдеевки для предотвращения гуманитарной катастрофы

Остановка работы Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) может привести к гуманитарной катастрофе в городе. В результате обстрелов, повредивших линии электропередач, предприятие обесточено и находится в состоянии горячей консервации.



Группа Метинвест призывает все стороны конфликта прекратить боевые действия в районе Авдеевки, чтобы отремонтировать линии электропередачи и возобновить подачу электричества и воды в город. Об этом говорится на сайте компании.



"Наши коллеги в Авдеевке прилагают героические усилия для разрешения данной ситуации. Однако только нашими силами, без договоренностей с участниками вооруженного конфликта, решить проблему невозможно. Поэтому мы надеемся, что все стороны немедленно сядут за стол переговоров, чтобы предотвратить надвигающуюся беду. Сотрудники других предприятий Группы Метинвест не остаются в стороне от беды в Авдеевке. На предприятиях Запорожья, Кривого Рога и Мариуполя созданы штабы для помощи городу. В данный момент они фокусируют свою деятельность на поиске генераторов, палаток и оборудования для обогрева, которые должны помочь жителям Авдеевки пережить возможное отключение отопления", - отметил генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков.