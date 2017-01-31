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Рубрика: Новости Донбасса
31-01-2017, 19:52
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В Марьинке во время обстрела осколок попал в голову женщине

Во время обстрела Марьинки пострадала 54-летняя жительница, которая в момент разрыва снаряда находилась во дворе своего дома по улице Тельмана. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Женщину с осколочным ранением головы доставили в больницу города Курахово.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст.258 "Террористический акт" уголовного кодекса.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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