В Марьинке во время обстрела осколок попал в голову женщине

Во время обстрела Марьинки пострадала 54-летняя жительница, которая в момент разрыва снаряда находилась во дворе своего дома по улице Тельмана. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Женщину с осколочным ранением головы доставили в больницу города Курахово.



По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст.258 "Террористический акт" уголовного кодекса.