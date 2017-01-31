Продолжается рекордный рост цен на автомобильное топливо

По сообщению консалтинговой компании UPECO, в течение 30 и 31 января 2017 года в Украине выросла стоимость бензина и дизельного топлива на автозаправках многих операторов всеукраинского и регионального покрытия до новых рекордных значений.

При этом сообщается, что средняя стоимость бензинов и дизельного топлива вновь выросла, даже несмотря на то, что цены повысили пока не все АЗС. Самый дорогостоящий бензин в Украине А-95 сегодня продают по 27 гривен за литр, премиальный А-95+ торгуется нынче по 28 гривен. Стоимость самого дешёвого 95-го в Украине составляет 23 гривны за литр.



По данным «Консалтинговой группы А-95», самое дорогое дизельное топливо можно приобрести по 24 гривны, а самое дешёвое – по 21 гривне.

Стоит заметить, что за последние два месяца – декабрь и январь, большинством сетей АЗС уже повышены цены на автомобильное топливо в среднем на 2 гривны.



За последние два дня в Украине цены на бензины и дизельное топливо достигли месячного максимума.