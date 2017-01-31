Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня, 31 января, на Донбассе насчитали 46 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий двое военнослужащих ранены, еще двое - травмированы.
На Мариупольском направлении из 122-мм артиллерии обстреливали укрепления ВСУ вблизи Водяного и Бердянского. Под огнем 120-мм минометов оказались Новогригорьевка, Красногоровка, Павлополь, Талаковка, Новотроицкое и опять же - Водяное. По Широкино и Новогригорьевке велся огонь из стрелкового оружия, по Чермалыку стрелял снайпер.
На Донецком направлении в эпицентре боёв - Авдеевка. Здесь по позициям военных выпустили около сотни снарядов РСЗО БМ-21 Град. Также били из 152-мм артиллерии, танков. Опытное и Верхнеторецкое обстреляли из 120-мм минометов, а Луганское - из гранатометов и стрелкового оружия.
На Луганском направлении на линии огня оказались Крымское, Троицкое и Новозвановка. Здесь по военным вели огонь из 82-мм минометов.
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- День в АТО: под Мариуполем били из артиллерии, в районе Авдеевки - из «Градов» и танков, ранены 4 военных
День в АТО: под Мариуполем били из артиллерии, в районе Авдеевки - из «Градов» и танков, ранены 4 военных
Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня, 31 января, на Донбассе насчитали 46 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий двое военнослужащих ранены, еще двое - травмированы.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»