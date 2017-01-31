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Рубрика: Новости Донбасса
31-01-2017, 20:38
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Оказавшихся под землей горняков шахты имени Засядько подняли на поверхность

Как мы уже писали ранее, сегодня шахта имени Засядько в Киевском районе Донецка была обесточена в результате артобстрела. Под землей оказались заблокированы 207 рабочих.

В течение дня работы по эвакуации горняков были завершены, всех шахтеров подняли на поверхность. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Отмечается, что в эвакуации были задействованы два отделения Государственной военизированной горноспасательной службы, четыре единицы техники, специальное оборудование и 25 человек личного состава.




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