Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность в связи с обострением обстановки на Донбассе, в частности стремительным ухудшением ситуации в районе Авдеевки.
Как говорится на сайте Представительства ООН в Украине, вследствие остановки работы Донецкой фильтровальной станции приблизительно от 15 тысяч до 17 тысяч жителей Авдеевки остались без водоснабжения. В дальнейшем отрезанными от воды могут оказаться еще 400 тысяч человек. Кроме этого, в Авдеевке отсутствует электроснабжение и теплоснабжение. Ремонтные бригады находятся в режиме ожидания, однако постоянные обстрелы препятствуют восстановительным работам.
«Срочно необходимо немедленное прекращение боевых действий, чтобы предотвратить дальнейшую гибель людей и предоставить возможность ремонтным бригадам в срочном порядке восстановить основные услуги для сотен тысяч пострадавших гражданских лиц, в условиях сильных морозов, ниже 10 градусов мороза по Цельсию», - отметил координатор по гуманитарным вопросам ООН в Украине Нил Уокер.
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Необходимо предотвратить катастрофу и гибель людей: в ООН обеспокоены ситуацией в Авдеевке
Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность в связи с обострением обстановки на Донбассе, в частности стремительным ухудшением ситуации в районе Авдеевки.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»