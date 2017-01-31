Необходимо предотвратить катастрофу и гибель людей: в ООН обеспокоены ситуацией в Авдеевке

Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность в связи с обострением обстановки на Донбассе, в частности стремительным ухудшением ситуации в районе Авдеевки.



Как говорится на сайте Представительства ООН в Украине, вследствие остановки работы Донецкой фильтровальной станции приблизительно от 15 тысяч до 17 тысяч жителей Авдеевки остались без водоснабжения. В дальнейшем отрезанными от воды могут оказаться еще 400 тысяч человек. Кроме этого, в Авдеевке отсутствует электроснабжение и теплоснабжение. Ремонтные бригады находятся в режиме ожидания, однако постоянные обстрелы препятствуют восстановительным работам.



«Срочно необходимо немедленное прекращение боевых действий, чтобы предотвратить дальнейшую гибель людей и предоставить возможность ремонтным бригадам в срочном порядке восстановить основные услуги для сотен тысяч пострадавших гражданских лиц, в условиях сильных морозов, ниже 10 градусов мороза по Цельсию», - отметил координатор по гуманитарным вопросам ООН в Украине Нил Уокер.