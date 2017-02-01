Мариупольские металлурги отправили в Авдеевку более 40 тонн гуманитарной помощи

31 января металлургические комбинаты имени Ильича и «Азовсталь» отправили в Авдеевку 44 тонны гуманитарной помощи. Ранее на предприятиях Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога созданы штабы для поиска генераторов, палаток и оборудования для обогрева и другой помощи жителям Авдеевки.

Мариупольские металлурги собрали и отправили в Авдеевку 20 тонн питьевой воды, 21 тонну дизельного топлива, три тонны круп, макаронных изделий и сахара, четыре армейских лагерных палаток, 11 печек-буржуек, 12 кубометров твердого топлива, три дизель-генератора, теплые вещи, пледы, огнетушители, фонарики, свечи и продукты питания (тушенка, сгущенка, чай, конфеты, галетное печенье).

В настоящее время в районе Авдеевки продолжаются интенсивные артиллерийские обстрелы. Жители города остались без электричества и водоснабжения. Авдеевский коксохимический завод остановил работу двух из четырех цехов вследствие обесточивания после обстрелов. АКХЗ – градообразующее предприятие, от которого зависит работа отопительной системы Авдеевки. Пока заводу удается сохранять автономную генерацию электроэнергии и обогрев города на коксовом газе.

Генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко:

- Два года назад мы в таком же экстренном порядке собирали помощь жителям разрушенного микрорайона Восточный в Мариуполе. Сегодня под сильнейшими обстрелами оказалась Авдеевка. Люди устали жить в страхе, устали ждать мира. Они хотят знать, когда прекратится война. Мы сами не понаслышке знаем, что такое обстрелы. Поэтому мариупольские металлурги не оставят земляков в беде. Благодарен начальнику областной полиции Вячеславу Аброськину за обеспечение безопасности и организацию сопровождения нашей колонны с гуманитаркой.



Генеральный директор МК «Азовсталь» Энвер Цкитишвили:

- Сегодня ночью в Авдеевке было -20. Нельзя допустить худшего сценария – массовых разрушений в городе и остановку коксохима. Станет АКХЗ и 22 тысячи жителей Авдеевки останутся без тепла в лютый мороз. Мы надеемся, что этого не произойдет. Но последние три года научили нас быть готовыми ко всему. Первая помощь из Мариуполя уже в пути. Нужно предотвратить гуманитарную катастрофу в Авдеевке.