Ситуация в Авдеевке по-прежнему сложная: нет света, температура в домах - 15 градусов тепла

Ситуация в Авдеевке, где проживает более 20 тысяч жителей, до сих пор критическая, электроснабжения нет. Коксохимическому заводу удается поддерживать тепло в домах жителей, сейчас температура - 15 градусов тепла.

Отремонтировать перебитую линию электросетей накануне не удалось. Попробуют провести ремонтные работы сегодня, при условии прекращения огня.



ГСЧС в Адвеевке развернуло 7 мобильных пунктов обогрева. Здесь жители греются, получают горячий чай, еду, а также могут зарядить мобильные телефоны. Кроме того, работают 3 полевые кухни (1 - от ВСУ, 2 - от ГСЧС).

Тем временем паника в городе отсутствует. Работа всех служб четко координируется. Помощь предоставляется в срок. Об этом рассказал глава областной полиции Вячеслав Аброськин. Он тометил, что ситуация в городе очень тяжелая, но полностью контролируется.