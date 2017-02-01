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Рубрика: Новости Мариуполя
01-02-2017, 08:34
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В мариупольской Сартане восстановили газоснабжение

По информации поселкового головы Сартаны Александра Куркчи, сотрудники "Мариупольгаза" восстановили газоснабжение населенного пункта. В течение ночи специалисты проводили подключение потребителей, уже с утра жители получили в свои дома газ.

Напомним, вчера в 13:30 произошло аварийное отключение газораспределяющей подстанции №2. Без газа оказались 720 жилых домов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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