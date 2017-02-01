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Рубрика: Новости Донбасса
01-02-2017, 08:46
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Штаб АТО: позиции под Авдеевкой снова пытаются штурмовать, идет бой

Сегодня продолжились обстрелы украинских позиций вблизи Авдеевки, сообщили в пресс-центре АТО. Здесь применяли "Грады", артиллерию калибра 152-мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Ночью произошла попытка штурма украинских позиций. Атака провалилась, противник отступил.

В семь часов утра вооруженная группа в составе около 30 человек совершила очередную попытку штурма. "Противник остановлен. Бой продолжается. Ситуация уточняется", - отметили в Штабе.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»