Сегодня продолжились обстрелы украинских позиций вблизи Авдеевки, сообщили в пресс-центре АТО. Здесь применяли "Грады", артиллерию калибра 152-мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Ночью произошла попытка штурма украинских позиций. Атака провалилась, противник отступил.
В семь часов утра вооруженная группа в составе около 30 человек совершила очередную попытку штурма. "Противник остановлен. Бой продолжается. Ситуация уточняется", - отметили в Штабе.
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- Штаб АТО: позиции под Авдеевкой снова пытаются штурмовать, идет бой
Рубрика: Новости Донбасса
01-02-2017, 08:46
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Штаб АТО: позиции под Авдеевкой снова пытаются штурмовать, идет бой
Сегодня продолжились обстрелы украинских позиций вблизи Авдеевки, сообщили в пресс-центре АТО. Здесь применяли "Грады", артиллерию калибра 152-мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»