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Рубрика: Новости Мариуполя
01-02-2017, 09:05
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Часть Кальмиусского района Мариуполя остается обесточенной: в школе и детсаду отменены занятия

По состоянию на 6:00 продолжаются работы по восстановлению электроснабжения частного сектора в Кальмиусском районе. Часть подстанций возобновили работу, в том числе, в районе Садки-1 и Садки-2. Из-за повреждения силового кабеля, проходящего под землей, подстанция на Азовкольце временно не работает, сообщает пресс-служба горсовета.

Как рассказал председатель Кальмиусской районной администрации Александр Царек, повреждение кабеля найдено и сейчас ведутся работы. Ориентировочно их планируют завершить до 12:00.

В результате аварии обесточена котельная, снабжающая теплом ОШ №45, училище №99 и детский садик №149. Из-за отключения системы отопления занятия в данных учреждениях временно отменены.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»