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Рубрика: Новости Донбасса
01-02-2017, 09:31
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В Авдеевке началась добровольная эвакуация жителей

Сегодня в Авдеевке по состоянию на утро массовой эвакуации населения пока не планируется. Однако есть люди, которые выявили добровольное желание выехать из города.

Так, накануне с просьбой об эвакуации обратилось порядка 180 человек. Это в основном родители, которые хотят вывезти своих детей.

Местная власть сформировала 2 автобуса. Уже с 8:00 люди стали подходить к месту отправки. Жителей Авдеевки примет Святогорск, их разместят в одном из пансионатов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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