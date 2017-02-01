В Авдеевке началась добровольная эвакуация жителей

Сегодня в Авдеевке по состоянию на утро массовой эвакуации населения пока не планируется. Однако есть люди, которые выявили добровольное желание выехать из города.



Так, накануне с просьбой об эвакуации обратилось порядка 180 человек. Это в основном родители, которые хотят вывезти своих детей.



Местная власть сформировала 2 автобуса. Уже с 8:00 люди стали подходить к месту отправки. Жителей Авдеевки примет Святогорск, их разместят в одном из пансионатов.