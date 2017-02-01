Сегодня в Авдеевке по состоянию на утро массовой эвакуации населения пока не планируется. Однако есть люди, которые выявили добровольное желание выехать из города.
Так, накануне с просьбой об эвакуации обратилось порядка 180 человек. Это в основном родители, которые хотят вывезти своих детей.
Местная власть сформировала 2 автобуса. Уже с 8:00 люди стали подходить к месту отправки. Жителей Авдеевки примет Святогорск, их разместят в одном из пансионатов.
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Рубрика: Новости Донбасса
01-02-2017, 09:31
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В Авдеевке началась добровольная эвакуация жителей
Сегодня в Авдеевке по состоянию на утро массовой эвакуации населения пока не планируется. Однако есть люди, которые выявили добровольное желание выехать из города.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»