В зоне АТО «горячо»: за сутки 86 обстрелов, один военный погиб, 9 - ранены, 9 - травмированы

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 86 нарушений режима прекращения огня. Обстрелы велись на всех направлениях, преимущественно били из тяжелого вооружения.



Вблизи Мариуполя применили 122-мм артиллерию и 120-мм минометы. Также велся огонь из БМП, действовал снайпер.



На Донецком направлении в эпицентре боёв - Авдеевка. Здесь били из "Градов", 152-мм артиллерии, танков. На линии огня оказались также Тоненькое, Лугансское, Троицкое, Верхнеторецкое, Опытное. Военных обстреливали из артиллерии, минометов и бронетехники.



На Луганском направлении неоднократно стреляли из 152- и 122-мм артиллерии, 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Крымского, Троицкого, Желтого, Новоалександровки, Станицы Луганской и Новозвановки.



В результате боевых действий один военнослужащий погиб, 9 - получили ранения, 9 - травмированы.