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Рубрика: Новости Донбасса
01-02-2017, 10:04
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Донецк и Макеевка остались без воды: обесточена фильтровальная станция

Сегодня в 9:30 в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 4-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Об этом сообщили в КП «Вода Донбасса».

Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью.

На данный момент из-за боевых действий подключить энергоснабжение невозможно.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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