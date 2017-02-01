10-летнего ребенка без ведома матери вывезли из Мариуполя в Донецк

Правоохранители проводят проверку по факту вывоза 10-летнего мальчика из Мариуполя в Донецк. "Похитителями" оказались его родные дедушка и бабушка. Об этом сообщает пресс-служба полиции.



Полицейские выяснили, что уроженка Донецка, 1983 года рождения, вместе с сыном переехала в Мариуполь, когда погиб ее муж, воевавший в рядах ДНР. Они поселились в поселке Старый Крым.



"В Донецке остались дедушка и бабушка мальчика по материнской линии. Полицейские установили, что именно они около 13:00 забрали мальчика из школы в Старом Крыму. Воспользовавшись документами на право пересечения границы, которые ранее подписала мать мальчика, ребенка вывезли через КПВВ с. Пищевик. Дедушка мальчика, дончанин 1953 года рождения, заявил, что ребенок будет жить и учиться в Донецке, - рассказали правохранители.



Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и принимают меры, чтобы ребенок был возвращен матери.