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Рубрика: Новости Мариуполя
01-02-2017, 10:25
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10-летнего ребенка без ведома матери вывезли из Мариуполя в Донецк

Правоохранители проводят проверку по факту вывоза 10-летнего мальчика из Мариуполя в Донецк. "Похитителями" оказались его родные дедушка и бабушка. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полицейские выяснили, что уроженка Донецка, 1983 года рождения, вместе с сыном переехала в Мариуполь, когда погиб ее муж, воевавший в рядах ДНР. Они поселились в поселке Старый Крым.

"В Донецке остались дедушка и бабушка мальчика по материнской линии. Полицейские установили, что именно они около 13:00 забрали мальчика из школы в Старом Крыму. Воспользовавшись документами на право пересечения границы, которые ранее подписала мать мальчика, ребенка вывезли через КПВВ с. Пищевик. Дедушка мальчика, дончанин 1953 года рождения, заявил, что ребенок будет жить и учиться в Донецке, - рассказали правохранители.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и принимают меры, чтобы ребенок был возвращен матери.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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