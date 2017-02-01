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Рубрика: Новости Донбасса
01-02-2017, 10:34
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В Авдеевке ранен мирный житель, повреждены 8 жилых домов

Сегодня утром в полицию поступило сообщение от жителя Авдеевке, который сообщил, что в результате прямого попадания артиллерийских снарядов на улице Тургенева значительные повреждения получили дома 64, 65 та 66. Об этом рассказали в областном главке.

Также во время обстрелов повреждения получили дома 105, 107 та 108 по улице Металлургов. Здесь был ранен 63-летний мужчина. У него осколочное ранение бедра, минно-взрывная травма. Пострадавший доставлен в местную больницу.

Кроме того, повреждены частные дома, которые расположены по улице Колосова и Заводской.

Полицейские продолжают документировать последствия артударов и оказывать помощь всем, кто в ней нуждается. Факт квалифицирован по ст. 258 «Террористический акт» УК Украины.

За 4 суток в Авдеевке ранены 6 мирных жителей, повреждены 26 домов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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