Ночь в Авдеевке прошла «относительно спокойно», однако стрельба из тяжелого вооружения продолжалась, сообщает председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
По его словам, в городе появилась вода, однако давления хватает, чтобы подать ее в квартиры, расположенные не выше 4-го этажа. "Газ в Авдеевке тоже есть", - отметил он.
Жебривский сообщил, что в Авдеевку прибыло 8 грузовых авто с гуманитарной помощью для местного населения.
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- В Авдеевке появилась вода, есть газ, - Жебривский
Рубрика: Новости Донбасса
01-02-2017, 10:46
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В Авдеевке появилась вода, есть газ, - Жебривский
Ночь в Авдеевке прошла «относительно спокойно», однако стрельба из тяжелого вооружения продолжалась, сообщает председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»