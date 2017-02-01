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Рубрика: Новости Донбасса
01-02-2017, 10:46
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В Авдеевке появилась вода, есть газ, - Жебривский

Ночь в Авдеевке прошла «относительно спокойно», однако стрельба из тяжелого вооружения продолжалась, сообщает председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, в городе появилась вода, однако давления хватает, чтобы подать ее в квартиры, расположенные не выше 4-го этажа. "Газ в Авдеевке тоже есть", - отметил он.

Жебривский сообщил, что в Авдеевку прибыло 8 грузовых авто с гуманитарной помощью для местного населения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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