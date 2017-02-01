В Авдеевке появилась вода, есть газ, - Жебривский

Ночь в Авдеевке прошла «относительно спокойно», однако стрельба из тяжелого вооружения продолжалась, сообщает председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



По его словам, в городе появилась вода, однако давления хватает, чтобы подать ее в квартиры, расположенные не выше 4-го этажа. "Газ в Авдеевке тоже есть", - отметил он.



Жебривский сообщил, что в Авдеевку прибыло 8 грузовых авто с гуманитарной помощью для местного населения.