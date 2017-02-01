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Рубрика: Происшествия
01-02-2017, 11:00
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Мариуполец оказался в горящей яме с мусором

31 января в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по улице Тополиной, 14. На место вызова прибыли бойцы 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления, сообщили в ГСЧС.

Было устанавлено, что горит мусор в яме, также в ней находится человек. Спасатели достали мужчину, и передали его работниками скорой медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №2.

Возграние было ликвидировано. Обстоятельства пожара устанавливаются специалистами.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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