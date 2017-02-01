В Волновахском районе два человека задохнулись от угарного газа

В полицию поступил вызов от сотрудников ГСЧС о том, что в селе Вольном в одном из домов обнаружены тела 85-летней женщины и ее 52-летнего сына. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе полиции.



Было установлено, что семья вечером легла спать, а около 3:00 мужчина, почувствовав недомогание, пытался устранить утечку угарного дыма, однако уже было поздно. Тело пожилой женщины находилось на диване, а тело ее сына - на полу у печки.



По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (бытовой несчастный случай).



В полиции отметили, что это уже второй случай отравления жителейв результате утечки угарного газа в Волновахском районе. Сотрудники полиции призывают граждан быть внимательными при обращении с печным отоплением.