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Рубрика: Новости Донбасса
01-02-2017, 11:27
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В Волновахском районе два человека задохнулись от угарного газа

В полицию поступил вызов от сотрудников ГСЧС о том, что в селе Вольном в одном из домов обнаружены тела 85-летней женщины и ее 52-летнего сына. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе полиции.

Было установлено, что семья вечером легла спать, а около 3:00 мужчина, почувствовав недомогание, пытался устранить утечку угарного дыма, однако уже было поздно. Тело пожилой женщины находилось на диване, а тело ее сына - на полу у печки.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (бытовой несчастный случай).

В полиции отметили, что это уже второй случай отравления жителейв результате утечки угарного газа в Волновахском районе. Сотрудники полиции призывают граждан быть внимательными при обращении с печным отоплением.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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Редакция «Мариупольских новостей»