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Рубрика: Новости Мариуполя
01-02-2017, 11:57
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[Фото]

В Мариуполе грузовики самовольно накатали дорогу возле детской площадки

В 2016 году в микрорайоне "Восточный" была построена амбулатория по улице 9 Мая, рядом с которой расположилась детская площадка. Сюда часто приходят мамы с малышами.

Но в последнее время здесь было небезопасно: вдоль игровой площадки стали ездить грузовые автомобили, тем самым создавая угрозу для детей. Жители района неоднократно обращались к местным властям с просьбой решить эту проблему.

Как сообщили в Левобережной районной администрации, теперь грузовики в неположенном месте проезжать не будут - самовольно накатанную дорогу перегородили.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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Редакция «Мариупольских новостей»