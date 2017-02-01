В Мариуполе грузовики самовольно накатали дорогу возле детской площадки

В 2016 году в микрорайоне "Восточный" была построена амбулатория по улице 9 Мая, рядом с которой расположилась детская площадка. Сюда часто приходят мамы с малышами.



Но в последнее время здесь было небезопасно: вдоль игровой площадки стали ездить грузовые автомобили, тем самым создавая угрозу для детей. Жители района неоднократно обращались к местным властям с просьбой решить эту проблему.



Как сообщили в Левобережной районной администрации, теперь грузовики в неположенном месте проезжать не будут - самовольно накатанную дорогу перегородили.