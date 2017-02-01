КПВВ «Марьинка» попал под обстрел, закрыт выезд на трассу «Донецк-Ясиноватая»

Пункт пропуска «Марьинка» попал под обстрел вечером 31 января. Огонь из стрелкового оружия в течение 30 минут велся со стороны неподконтрольного н.п.Александровка. Об этом рассказали в Госпогранслужбе.



Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.



С утра «Марьинка», как и остальные КПВВ, работает в штатном режиме. На въезд и выезд находилось такое количество машин: «Майорское» - 70/100; «Марьинка» - 200/100; «Новотроицкое» - 25/30; «Гнутово» - 10/50.



В то же время и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько сообщил о том, что из города закрыт проезд в сторону Донецка через Ясиноватую. Проезд на Донецк только через Енакиево. По предварительной информации, причиной для закрытия дороги стали меры безопасности: трасса находится под обстрелом.